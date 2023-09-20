В Подмосковье змеи активизировались из-за теплой погоды

Змеи активизировались в лесах Московской области в связи с теплой погодой. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона в среду, 20 сентября.

«Бабье лето не оставляет равнодушными и пресмыкающихся. Змеюки перед долгой зимовкой выползают погреть косточки теплыми осенними деньками. Активность пресмыкающихся в лесах уже заметили на востоке Подмосковья — в Шатурском и Орехово-Зуевском городских округах», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

По словам председателя комитета Олега Баженова, с наступлением холодов змеи начнут собираться в укрытия, сплетаться в клубки и впадут в спячку.

В комитете напомнили, что при встрече со змеей ее нельзя трогать или убивать, так как эти пресмыкающиеся регулируют численность грызунов.

Ранее в этот день в Москве был установлен суточный рекорд температуры для 20 сентября, передает RT. По данным метеостанции на ВДНХ, к 15:00 мск воздух прогрелся до +24,3 градуса, передает НСН.

Предыдущий температурный рекорд для 20 сентября был зафиксирован в 1983 году и составил +23,2 градуса, уточняет телеканал «Звезда».

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве в конце недели установится пожароопасная погода, сообщает телеканал «360».