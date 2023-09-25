Экономист Иванова-Швец рассказала о способах повысить пенсию

Среди профессий с самыми высокими пенсиями в России — космонавт, заслуженный летчик, госслужащий высокого ранга. Кроме того, пенсионные выплаты будут выше у людей, принимавших участие в корпоративных пенсионных программах. Об этом доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала в интервью агентству «Прайм» в понедельник, 25 сентября.

Она объяснила, что размер заработной платы влияет на размер пенсии, но незначительно. Гораздо больший шанс получать увеличенные выплаты в старости есть у людей, которые принимают участие в корпоративных программах пенсионных накоплений.

Кроме того, не стоит забывать про возможность сформировать дополнительную пенсию. Еще большее значение имеет стаж работника.

«Чем больше стаж работы в компании, тем выше пенсия. Размер такой выплаты в среднем — от 50 до 100 тыс. рублей», — пояснила Иванова-Швец.

Но всё же наиболее надежный способ обеспечить себе старость, отмечает эксперт, — это накопления. Эксперт посоветовала инвестировать часть дохода с молодого возраста. Если зарплата позволяет — можно отложить несколько миллионов рублей, что гарантирует стабильный пассивный доход в будущем.

Ранее, 20 сентября, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал, куда следует вложиться, чтобы иметь пассивный доход на пенсии. По его словам, одним из лучших вариантов будут инвестиции в паевые инвестиционные фонды.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин принял решение проиндексировать доплату столичным пенсионерам в 2024 году. Он поставил такую задачу на первом заседании президиума городского правительства после вступления в должность.