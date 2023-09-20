Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение проиндексировать доплату столичным пенсионерам в 2024 году. Соответствующую задачу он поставил на первом заседании президиума городского правительства после вступления в должность.

Кроме того, в ходе мероприятия было объявлено об изменениях в госпрограммах развития Москвы, говорится на сайте мэра и правительства столицы. Обновления предполагаются в городских поликлиниках.

Уточняется, что изменения затронут еще несколько программ, включая реновацию жилья, развитие метрополитена столицы, «Мой район» и «Московское долголетие».

Ранее, 7 сентября, стало известно, что вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов внес на рассмотрение депутатов законопроект о выплате 13-й пенсии перед днем рождения. Согласно пояснительной записке, предлагается предоставлять выплату всем категориям пенсионеров, работающим и неработающим получателям страховых пенсий.