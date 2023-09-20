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Назван вариант инвестирования для получения пассивного дохода на пенсии

Эксперт Рясков: для пассивного дохода на пенсии можно приобрести акции лидеров рынка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Чтобы иметь пассивный доход на пенсии, нужно заранее продумать варианты инвестирования. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям» 20 сентября, куда стоит вложиться.

«Если горизонт вашего инвестирования достаточно большой (15–20 лет), то можно приобрести наименее чувствительные к изменению рыночной ситуации активы, например, акции и облигации компаний — лидеров рынка в различных отраслях, входящих в индекс Мосбиржи», — рекомендовал эксперт.

Как он уточнил, в связи с тем, что бумаги покупаются на длительный срок, нужно помнить о диверсификации портфеля. Поэтому, по его мнению, лучше инвестировать в паевой инвестиционный фонд, который будет самостоятельно ребалансировать корзину активов, входящих в индекс. При этом соотношение акций и облигаций в портфеле может составлять 90:10.

«Далее последовательно уменьшается доля высокодоходных активов и увеличивается — консервативных. После истечения половины срока инвестирования стоит увеличить долю облигаций и надежных дивидендных акций и сократить долю активов с высоким риском. Соотношение можно довести до 50:50», — добавил Рясков.

Эксперт отметил, что за пару лет до окончания срока инвестирования следует зафиксировать полученный результат и защитить его от обесценивания. Высокая волатильность портфеля становится крайне нежелательна, подчеркнул он.

«Поэтому долю консервативных активов (относительно коротких облигаций) стоит довести до 90–100%», — заключил Рясков.

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Ранее, 20 мая, руководитель отдела продаж инвестиционной компании AM Capital Илья Мерзляков рассказал «Известиям», что начинать инвестировать можно, имея на руках любую сумму. Среди инструментов с низким порогом входа он назвал акции крупных компаний и золото.

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