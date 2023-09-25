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Сеть заполонили подделки новинок Apple

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Фото: AP Photo/Jae C. Hong
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В Сети появились множество поддельных новинок Apple. Корреспонденту «Известий» удалось обнаружить, в частности, несколько десятков объявлений на платформе «Авито». При этом в описании товара продавцы нигде не указывают, что это не оригинальные гаджеты.

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«Мы продаем «лучшее исполнение этого продукта». Часы отлично работают с любыми смартфонами и живут от одного заряда аккумулятора несколько дней», — рассказал «Известиям» продавец по имени Степан.

Еще один торговец полностью скопировал описание оригинального продукта «яблочной» компании и написал, что в устройстве работает голосовой помощник Siri и есть возможности измерения кислорода в крови, а также артериального давления. Однако на самом деле такие функции очень сложно реализовать, поэтому в фейковых гаджетах их просто не может быть.

В пресс-службе «Авито» «Известиям» сообщили, что непрерывно анализируют контент и действия на платформе, чтобы максимально обезопасить пользователей. Выбирая продавца в Сети необходимо обращать внимание на рейтинг и задавать дополнительные вопросы, подчеркнули там.

Кроме того, злоумышленники активно создают сайты, на которых якобы продаются другие новинки Apple. По данным компании ГК «Солар», в сентябре появилось более 500 ресурсов, ориентированных на тематику «яблочных» гаджетов. Схожие данные приводят и в компании Bi.Zone.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Яблоко разброда: Сеть заполонили подделки новинок Apple

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