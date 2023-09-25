ЦБ сообщил о возможности обменять монеты на банкноты без комиссии по всей стране

В этом году «монетная неделя» впервые пройдет практически во всех регионах страны одновременно с 25 сентября по 8 октября (неделя — условно, так как сроки могут быть и больше, и меньше), рассказал в интервью «Известиям» зампред Центробанка (ЦБ РФ) Сергей Белов.

По предварительной информации, в ней планируют принять участие около 2500 подразделений более 50 банков.

«Можно будет без комиссии зачислить сумму на счет или обменять монеты на банкноты. Банки могут выдавать в том числе и новые сторублевые банкноты. В виде бонуса людям могут предложить и памятные монеты Банка России, например, «Смешарики». Ожидаем, что акция принесет хороший эффект, поскольку в таком масштабе она еще не проходила», — сказал зампред ЦБ.

Он рассказал, что периодически в разных регионах проводились специальные акции, а теперь мероприятие впервые пройдет на всероссийском уровне. По словам Сергея Белова, все понимают, сколько монет скапливается в домах у соотечественников, поэтому регулятор такие акции поддерживает.

«Были примеры, когда регионы собирали десятки тонн монет, или, когда регион за одну акцию обменял миллион кружков, как мы называем монеты», — сообщил зампред ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Белова «Известиям»:

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