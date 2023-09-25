Проект закона о штрафах за наем без военника будет отклонен

Законопроект о введении штрафов для работодателей за наем военнообязанных или подлежащих призыву россиян без документов воинского учета, не будет принят Думой в первом чтении. Соответствующую рекомендацию палате в понедельник, 25 сентября, планирует дать профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сказали «Известиям» в комитете.

Основная претензия к законопроекту — противоречие с Трудовым кодексом. Сейчас запрета на заключение трудового договора без документов воинского учета не существует.

«В данном случае административная ответственность возможна только тогда, когда в отраслевом законе, Трудовом кодексе, эта норма о введении запрета установлена. В данном случае ничего такого нет, произвольно устанавливать административную ответственность без самой нормы права невозможно», — отметили в комитете.

Документ был внесен в Думу в мае заксобранием Калужской области. Региональные депутаты предлагают выделить в отдельный состав в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) заключение трудовых договоров с военнообязанными и призывниками, которые не предоставили документов воинского учета.

За это предлагается ввести штраф для граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

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