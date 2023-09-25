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В Госдуме предложили сохранить пособия для работающих женщин в декрете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России могут сохранить выплату пособия по государственному социальному страхованию для женщин во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Законопроект внесет в Госдуму ЛДПР 25 сентября.

«В современном мире ряд правил меняется. Государство должно всячески поддерживать женщин, которые не только решили стать матерями, но и продолжают свое карьерное профессиональное развитие. Мамы в России должны быть уверены, что не останутся одни с детьми без средств к существованию и не погрязнут в домашних делах», — рассказал «Известиям» лидер политсилы Леонид Слуцкий.

По его мнению, если женщина хочет и может работать в декрете, то государство и работодатель должны обеспечить условия, сохранив положенное пособие.

На данный момент закон, связанный с работой в период отпуска по уходу за ребенком, не предусматривает возможность дистанционной работы — только работу в условиях неполного рабочего времени и работу на дому.

Работодатель не обязан предоставлять работнику эти условия при поступлении к нему заявления о дистанционной работе в период отпуска по уходу за ребенком. При этом в случае готовности обеспечить переход на удаленный формат работы это может стать основанием для прекращения выплаты пособия, если работа будет проводиться в режиме полного рабочего времени.

«Законопроект направлен на закрепление обязанности работодателя по заявлению лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, обеспечить возможность выполнения трудовой функции работником дистанционно, если работа в целом может быть реализована подобным образом, с сохранением при этом за работником права на получение пособия по государственному социальному страхованию», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения готовятся в ст. 256 Трудового кодекса РФ.

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В августе в правительство РФ на рассмотрение был внесен пакет законопроектов о предоставлении женщинам возможности работать дистанционно во время декрета с сохранением выплаты пособия.

Пока ответа кабмина на инициативу либерал-демократов не поступало.

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