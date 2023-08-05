Работающим удаленно женщинам в декрете предложили сохранить пособие

На рассмотрение в правительство России внесен пакет законопроектов о предоставлении женщинам возможности работать дистанционно в период отпуска по уходу за ребенком с сохранением выплаты пособия. Об этом «Известиям» 5 августа рассказал автор инициативы — председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мы считаем важным, чтобы у женщин, матерей, была возможность сохранять свою профессиональную квалификацию, заниматься любимым делом, при этом совмещать это с материнством. Сейчас как бывает, женщина родила ребенка и до 1,5–3 лет занимается только с ним. Это часто негативно сказывается на финансовом положении семьи, на моральном настроении матери, которая хотела бы работать, самореализовываться без потери времени, совмещая это с делами по уходу за ребенком. Став мамой, каждая женщина должна чувствовать заботу государства. И неважно, как она до этого зарабатывала», — пояснил Слуцкий.

Депутат отметил, что современные женщины часто задумываются о рождении ребенка с позиции своего финансового положения и возможностей обеспечить свое чадо. По его мнению, баланс между карьерой и материнством — важный фактор развития современного общества и государства и именно когда женщина финансово независима, она может себе позволить и всё остальное, в том числе рождение ребенка.

Однако, как обратил внимание Слуцкий, ситуации бывают разные: например, муж зарабатывает ниже среднего или пара решает развестись. Вместе с тем долги по алиментам в России ежегодно превышают 20 млрд рублей.

«Возможность дистанционной работы придаст женщинам уверенность в финансовом положении. ЛДПР предлагает сохранить пособие по уходу за ребенком дистанционно работающим женщинам. Таким образом, будет исключен выпадающий заработок», — уверен депутат.

По его мнению, изменения, которые коснулись всего мира в период COVID-19, показали, что дистанционный формат работы не просто возможен, но и позволяет в полной мере выполнять трудовые обязанности, при этом снижает потерю времени на путь до работы и обратно, а также на обеденный перерыв.

«При дистанционном формате работы женщина сможет сохранять баланс между профессиональным развитием и уходом за ребенком», — добавил Слуцкий.

В заключение он отметил, что в настоящее время женщина может работать дистанционно, находясь в отпуске по уходу за ребенком, но тогда у государства отсутствуют основания для выплаты пособия, а работодатель может и вовсе отказать в таком формате.

Предлагаемый законопроект обяжет работодателя обеспечить переход работника на дистанционный формат работы, если она в целом может выполняться удаленно, а выплата пособия будет сохранена, подытожил автор инициативы.

26 июня сообщалось, что власти разработали поправки, которые сохраняют страховые выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, которые досрочно вышли на работу. Таким образом, в случае если женщина решит приступить к работе, отпуск по уходу за ребенком прерывается, но выплаты сохраняются. Соответствующие поправки в федеральное законодательство разработало Министерство труда и социальной защиты России по поручению президента РФ Владимира Путина, уточнили «Известиям» в министерстве.