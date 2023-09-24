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WSJ указала на успешную адаптацию ВС РФ к боевым реалиям на Украине

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российская армия успешно адаптируется к меняющемуся характеру боевых действий на Украине. Об этом 24 сентября пишет газета The Wall Street Journal.

«Мы зафиксировали несколько направлений, по которым они (российская армия. — Ред.) адаптируются», — такие слова командующего ВВС США в Европе Джеймса Хекера приводятся в статье.

Издание указывает, что ВС РФ передислоцировали склады за пределы досягаемости РСЗО HIMARS, создали непробиваемую линию обороны, а также начали активно использовать БПЛА. Это, по мнению издания, создает крупные проблемы для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и их контрнаступления в Запорожье.

«По этой причине контрнаступление ВСУ протекает крайне медленно», — говорится в материале.

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Ранее в этот день издание The Washington Post со ссылкой на украинского командира десантно-штурмового подразделения сообщило о крупных потерях ВСУ военной техники у сел Работино и Вербовое. Украинский командир признался, что отправка в эту часть фронта немецких БМП Marder и американских боевых бронированных машин Stryker дорого обошлась для армии Украины.

До этого, 17 сентября, бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что последние резервы армии Украины уничтожаются российскими войсками под Работино. По словам экс-разведчика, украинское командование бросило туда все резервы, при этом армия России показала, что может разгромить их.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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