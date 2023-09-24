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Команда Red Bull досрочно выиграла Кубок конструкторов «Формулы-1»

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Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou
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Нидерландский гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен 24 сентября стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Японии, принеся своей команде досрочную победу в Кубке конструкторов, говорится на сайте «Формулы-1».

Благодаря победе Ферстаппена команда Red Bull получила 26 очков. Пилоты занимающей второе место в таблице команды Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл принесли своей команде 16 очков.

Таким образом, Red Bull набрала 623 очка по итогам этапа и стала недосягаема для соперников. Этот Кубок конструкторов стал для команды шестым. У ближайших соперников Red Bull — команды Mercedes — по итогам 16-го этапа 305 очков.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет 6–8 октября в Катаре.

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3 сентября Ферстаппен стал победителем 14-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Италии. Одержав 10-ю победу подряд, пилот установил рекорд «Формулы-1» по данному показателю. Прежний рекордсмен Себастьян Феттель в 2013 году выиграл девять гонок подряд.

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