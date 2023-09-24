Boeing получит допзаказ от Индии на самолеты морского наблюдения P-8I

Американская аэрокосмическая компания Boeing изучает возможность получения от Военно-морских сил (ВМС) Индии дополнительного заказа на шесть самолетов морского наблюдения P-8I. Об этом 21 сентября сообщило издание Hindustan times со ссылкой на представителей авиастроителя.

По их данным, переговоры с индийскими ВМС продолжаются.

«Они хотят заказать партию самолетов, потому что 12 лайнеров, которые у них есть, показали себя хорошо и налетали более 40 тыс. часов за последние 10 лет», — сказал вице-президент по мобильности, наблюдению и бомбардировщикам Boeing Defense Дэн Джиллиан.

Сейчас у Нью-Дели есть 12 самолетов P-8I производства Boeing. Две эскадрильи действуют в штатах Тамил Наду и Гоа. Их приобретение обошлось Индии в сумму более $3 млрд.

Самолеты выполняют критически важные функции разведки, наблюдения и рекогносцировки на море.

В июне стало известно, что США и Индия взяли на себя новые обязательства по углублению сотрудничества в оборонной промышленности. Вашингтон и Нью-Дели сосредоточатся на технологиях, связанных с разведкой, наблюдением, авиационными двигателями и боеприпасами.

В начале лета США согласились производить в Индии реактивные двигатели для местных военно-воздушных сил.