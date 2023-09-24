Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Бывший агент ЦРУ объяснил бессмысленность попыток ВСУ «ударить по России»
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Мир
Армения сообщила о более 1 тыс. въехавших в страну из Нагорного Карабаха человек
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД

Boeing получит допзаказ от Индии на самолеты морского наблюдения P-8I

Hindustan times: Boeing получит допзаказ от Индии на самолеты морского наблюдения P-8I
0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская аэрокосмическая компания Boeing изучает возможность получения от Военно-морских сил (ВМС) Индии дополнительного заказа на шесть самолетов морского наблюдения P-8I. Об этом 21 сентября сообщило издание Hindustan times со ссылкой на представителей авиастроителя.

По их данным, переговоры с индийскими ВМС продолжаются.

«Они хотят заказать партию самолетов, потому что 12 лайнеров, которые у них есть, показали себя хорошо и налетали более 40 тыс. часов за последние 10 лет», — сказал вице-президент по мобильности, наблюдению и бомбардировщикам Boeing Defense Дэн Джиллиан.

Сейчас у Нью-Дели есть 12 самолетов P-8I производства Boeing. Две эскадрильи действуют в штатах Тамил Наду и Гоа. Их приобретение обошлось Индии в сумму более $3 млрд.

Самолеты выполняют критически важные функции разведки, наблюдения и рекогносцировки на море.

Потеснить дракона: США стали главным торговым партнером Индии
Нью-Дели рассчитывает получить выгоду от противостояния Пекина и Вашингтона

В июне стало известно, что США и Индия взяли на себя новые обязательства по углублению сотрудничества в оборонной промышленности. Вашингтон и Нью-Дели сосредоточатся на технологиях, связанных с разведкой, наблюдением, авиационными двигателями и боеприпасами.

В начале лета США согласились производить в Индии реактивные двигатели для местных военно-воздушных сил.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023