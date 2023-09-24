Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Контингент НАТО KFOR выразил готовность принять участие в операции на севере Косово
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Михаил Мишустин прибыл с визитом в Казахстан
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Культура
Неизвестная картина Артемизии Джентилески обнаружена в Британии
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД
Сюжет:

На южно-восточное побережье США обрушился шторм «Офелия»

0
Фото: AP Photo/John C. Clark
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южно-восточное побережье США пострадало от наводнения, вызванное штормом «Офелия». Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщает The Associated Press.

Прибрежные районы Северной Каролины и Вирджинии в субботу перенесли наводнение, дождь, разрушительные ветры и опасные приливы, вызванные тропическим шторм. Скорость ветра составляла около 113 км/ч.

Специалист Национального центра ураганов США (NHC) Филипп Папен заявил, что в ближайшие пару дней будет существовать угроза наводнений из-за дождей.

«Существует значительная угроза наводнений с дождями для значительной части восточной части Северной Каролины и южной Вирджинии в течение следующих 12–24 часов», — заявил эксперт.

Штормовой передел: почему непогода случается всё чаще и длится дольше
Как компенсировать ущерб от травм и порчи имущества из-за упавших деревьев и строительных конструкций

Ранее, 5 августа, на побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) обрушился сильнейший шторм, который привел к наводнениям в нескольких регионах. Стихия привела к тому, что главные магистрали были затоплены. Из-за этого сотни водителей застряли по пути.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023