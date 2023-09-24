На южно-восточное побережье США обрушился шторм «Офелия»

Южно-восточное побережье США пострадало от наводнения, вызванное штормом «Офелия». Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщает The Associated Press.

Прибрежные районы Северной Каролины и Вирджинии в субботу перенесли наводнение, дождь, разрушительные ветры и опасные приливы, вызванные тропическим шторм. Скорость ветра составляла около 113 км/ч.

Специалист Национального центра ураганов США (NHC) Филипп Папен заявил, что в ближайшие пару дней будет существовать угроза наводнений из-за дождей.

«Существует значительная угроза наводнений с дождями для значительной части восточной части Северной Каролины и южной Вирджинии в течение следующих 12–24 часов», — заявил эксперт.

Ранее, 5 августа, на побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) обрушился сильнейший шторм, который привел к наводнениям в нескольких регионах. Стихия привела к тому, что главные магистрали были затоплены. Из-за этого сотни водителей застряли по пути.