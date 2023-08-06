Сильнейший шторм обрушился на ОАЭ

На побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 5 августа обрушился сильнейший шторм, который привел к наводнениям в нескольких регионах.

Стихия привела к тому, что главные магистрали были затоплены. Из-за этого сотни водителей застряли по пути.

Непогода сопровождалась сильным ураганным ветром, который срывал крыши с домов и вырывал деревья с корнем. В некоторых районах возникли перебои с электричеством.

В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий шторма. Однако синоптики предупреждают, что шторм может начаться с новой силой в любой момент.

Власти призвали воздержаться от поездок и оставаться в укрытиях.

30 июля стало известно, что тайфун «Доксури», который обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь и Пекин, нанес ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (около $425 млн). От него пострадало около 1,45 млн человек. В частности, 31 июля в Пекине было эвакуировано более 31 тыс. человек.