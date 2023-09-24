Диетолог Соломатина перечислила омолаживающие продукты

Несмотря на то, что после 50 лет в организме человека начинаются необратимые процессы, замедляющие обмен веществ, а также повышается риск возникновения хронических заболеваний, правильный рацион может сгладить эти перемены и сохранить здоровье. Об этом 23 сентября рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, после 50 лет непременно нужно корректировать свой рацион.

«Из-за неправильного питания обостряются хронические заболевания. Чаще всего это ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые недуги», ― рассказала диетолог.

Также доктор напомнила, что с возрастом у человека повышается риск заболевания сахарным диабетом II типа.

«Чтобы избежать такой опасной участи и исключить вероятность дебюта болезни, непременно нужно провести профилактику этих недугов. А это означает, что нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла», ― объяснила Соломатина.

Собеседник отметила, что для здорового рациона людям старше 50 лет необходимо потреблять морепродукты, морскую рыбу, кисломолочные продукты, крупы и овсянку, макароны твердых сортов, хлеб со злаками, а также витаминные комплексы. Также большую роль для здоровья играют свежие овощи, фрукты и такая зелень, как базилик, петрушка и щавель.

«Злоупотреблять клетчаткой не стоит, это может обострить недуги, связанные с желудочно-кишечным трактом», ― предупредила Соломатина.

Ранее, 19 сентября, врач-эндокринолог, медицинский эксперт «Инвитро» Светлана Шокур рассказала, что орехи в рационе снижают риски развития ишемической болезни сердца, инфаркта и онкологических заболеваний. По ее словам, орехи находятся в топе растительных продуктов по количеству высококачественного белка, который практически полностью усваивается организмом.