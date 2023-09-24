В Великобритании антимонархисты провели акцию протеста в Букингемском дворце

Участники британского антимонархистского движения Republic в субботу, 23 сентября, устроили акцию протеста в Букингемском дворце. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Участники движения пробрались в дворец вскоре после полудня, притворившись туристами, а затем сфотографировались в Большом зале в футболках с надписью Not My King (не мой король. — Ред.)», — говорится в материале издания.

Telegraph уточняет, что акция длилась «считаные секунды». Служба безопасности дворца задержала шестерых участников протеста и вывела их через главные ворота.

Лидер британского движения Republic Грэм Смит заявил, что это первый подобный протест против монархии, проведенный в Букингемском дворце. Следующая акция протеста движения запланирована на 7 ноября.

В июле экоактивисты испортили портрет Карла III в портретной галерее Шотландии. Участники движения This is Rigged нанесли краску на изображение нового короля. Портрет Карла III был написан художницей Викторией Кроу в 2018 году.