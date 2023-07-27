Портрет Карла III облили краской в Шотландии

Экоактивисты испортили портрет Карла III в портретной галерее Шотландии. Участники движения This is Rigged нанесли краску на изображение нового короля, передает телеканал «Известия». Активисты выступают против новых нефтегазовых проектов правительства. В знак протеста участники климатического движения приклеили себя к полу в галерее. Портрет Карла III был написан художницей Викторией Кроу в 2018 году.

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