Великолепная четверка: чего ждать от документального сериала «Супермодели»

Главными героинями документального мини-сериала «Супермодели», премьера которого состоялась на днях, стали иконы мира моды — Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Черная пантера поделилась воспоминаниями о борьбе с зависимостью, Евангелиста — о муже-абьюзере, Кроуфорд рассказала о том, как журналы ретушировали ее родинку, и о романе с актером Ричардом Гиром. В целом же в проекте говорится об изнанке индустрии и личных трагедиях девушек, которых еще недавно боготворил весь мир. Подробнее о киноновинке — в материале «Известий».

Золотая эра супермоделей

1980-е принято считать золотой эпохой супермоделей. Тогда индустрия узнала имена Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты и Кристи Тарлингтон, совершивших революцию в мире моды, — девушки из журналов стали королевами подиумов.

Фото: Peter Lindbergh Foundation Татьяна Патитц (в центре) с моделями Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд на фотографии 1990 года для британского Vogue

Мини-сериал «Супермодели» состоит из четырех серий: «Взгляд», «Слава», «Сила», «Наследие». В эпизодах показан путь знаменитых красавиц — от первых шагов в индустрии в подростковом возрасте до сегодняшнего дня, когда каждой из них за пятьдесят. В эпизодах — истории героинь, рассказанные от первого лица, свежие съемки и архивные кадры. При этом биографией девушек шоу не ограничивается. В сериале Apple TV+ снялись крупные представители мира моды, которые пытаются оценить влияние супермоделей на индустрию, — Марк Джейкобс, Донателла Версаче, Джон Гальяно и многие другие.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Rick Findler Синди Кроуфорд во время представления новой коллекции Omega, 2009 год

К началу 1990-х четверка достигла ошеломительного успеха. К тому моменту каждая уже имела вес, но на олимп моделей забросил клип Джорджа Майлка на песню Freedom!. В нем снялась «золотая пятерка»: помимо Евангелисты, Кроуфорд, Тарлингтон и Кэмпбелл, в нее вошла Татьяна Патитц (скончалась в январе 2023 года, ей посвящен второй эпизод). В кадре — красивые девушки в полумраке старого здания дефилируют, танцуют и поют. Песня стала хитом. Тогда случаем удачно воспользовался Версаче. Девушек пригласили принять участие в его шоу — на подиум они вышли как раз под Freedom! ’90. Момент стал культовым.

Другой случай, который вошел в историю, — падение Наоми на показе Вивьен Вествуд в 1993-м. Он произвел такой фурор, что другие дизайнеры начали просить модель упасть и на их шоу, вспоминает Черная пантера.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Globe Photos Наоми Кэмпбелл на показе мод Анны Суи в 1993 году

Критик CNN Брайан Лоури пишет, что фешен-четверка оставила след в поп-культуре, взяв под контроль свою карьеру и имидж таким образом, что это вышло за рамки моды. Он отмечает: «Сериал рисует воодушевляющую картину того, как эти женщины приобретали влияние и пользовались им, встряхивая свою индустрию, в то же время получая в ответ ярлыки в духе «с ней сложно работать».

Евангелиста в свое время сказала: «Я не встану с постели меньше чем за $10 тыс. в день». Тогда это заявление вызвало неоднозначную реакцию. В одной из серий модель призналась, что жалеет о сказанном: «Мне не следовало это говорить. Это сводит меня с ума. Я даже не знаю, как за это оправдаться».

«Лицо он не трогал. Я же им зарабатывала»

Авторы проекта пытаются также рассказать об изнанке индустрии и личных трагедиях женщин, чья жизнь была отнюдь не такой идеальной, как обложка глянца. Наоми Кэмпбелл вспомнила об особом отношении к ней из-за цвета кожи и о том, как боролась с наркозависимостью на пике карьеры. Кристи Тарлингтон — о том, как ее сняли с показа из-за того, что она немного набрала, когда бросила курить. Синди Кроуфорд — о том, как родинку на ее лице, которая не вписывалась в общепринятые каноны красоты, поначалу ретушировали. Линда Евангелиста заявила, что подвергалась насилию со стороны бывшего мужа Джеральда Мари, который руководил модельным агентством Elite.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Nancy Kaszerman Кристи Тарлингтон на гала-концерте киносообщества Линкольн-центра в честь Тома Хэнкса с премией Чаплина, 2009 год

«Лицо он не трогал. Я же им зарабатывала деньги. Я вышла за него в 22. А ушла в 27. Он отпустил меня при условии, что получит всё. Но я была в безопасности и получила свободу. Когда я узнала, что он причинил вред многим женщинам, он изнасиловал многих женщин… Это разбило мое сердце», — со слезами говорит она в одном из эпизодов.

Стоит отметить, что сам Мари отрицает все обвинения, а дело против него закрыли в феврале 2023 года в связи с истекшим сроком давности.

Евангелиста, кроме прочего, откровенно рассказала о борьбе с раком груди и о депрессии после неудачной процедуры по коррекции контуров тела. По словам супермодели, она уже много лет прячется от публики и почти не выходит из дома.

Фото: Getty Images/Ron Galella Collection Джеральд Мари и Линда Евангелиста на представлении Maybelline образа 1991 года

«Эпизод «Слава» по-настоящему раскрывает женоненавистничество и сексизм, с которыми столкнулись все четыре героини, пытаясь прорваться вверх по карьерной лестнице. Этот коллективный опыт укрепил связь между ними, давая им возможность высказаться, даже если за это пришлось заплатить значительную цену. А осознание своей ценности привело их к статусу супермоделей», — пишет автор Variety Арамид Тинубу.

«Праздник ностальгии»

Сериал про модный квартет уже заработал неплохие оценки критиков: на Rotten Tomatoes у него 80% позитивных отзывов. Рейтинг на IMDb — 8.3 из 10. Люси Манган из Guardian назвала проект праздником ностальгии для тех, кто старше определенного возраста. Автор Daily Beast Коулман Спилд считает, что «Супермодели» отличается от большинства документальных сериалов тем, что не навязывает тезис «раньше было лучше».

«Это не столько похоже на раскрытую страницу «Википедии», сколько на подробный отчет об ушедшей эпохе», — пишет Спилд.

Фото: Imagine Documentaries Кадр из сериала «Супермодели»

Они отмечают «и хорошее, и плохое, и уродливое, и сверхъестественно прекрасное», подчеркнул Спилд, оставляя зрителю место для собственных рефлексий и выводов. Крейг Мэтьюсон из SydneyMorning Herald назвал шоу безукоризненным.

«Этот документальный сериал создан настолько же безукоризненно, насколько безупречна одна из знаменитых фотосессий четверки. «Супермодели» — это умелое и тщательное описание того, что происходит, когда вы оказываетесь на вершине славы», — написал он.

Заканчивается сериал взглядом на то, какой модная индустрия стала сегодня — в век развития соцсетей, когда востребованной модель делает количество подписчиков. В финале шоу легендарная четверка воссоединяется, чтобы принять участие в общей фотосессии.