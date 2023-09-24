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25 сентября — Всемирный день фармацевта: о профессии и празднике

Фармацевты всего мира отметят свой праздник 25 сентября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ежегодно 25 сентября в разных странах отмечают Всемирный день фармацевта (World Pharmacist Day). В 2023 году он приходится на понедельник. В честь этой даты «Известия» рассказывают, чем важна профессия фармацевта и какие интересные события с ней связаны.

Всемирный день фармацевта – 2023: история праздника

Праздник появился в 2009 году на конгрессе Международной фармацевтической федерации (FIP) и приурочен к дате ее основания в 1912 году. С тех пор он проходит во всех странах, чьи организации представлены в FIP. Ежегодно его отмечают около 3 млн работников отрасли. В России, в частности, в этой индустрии занято около 300 тыс. человек.

Каждый год тема праздника меняется. Так, в прошлые года она звучала как «Безопасные и эффективные лекарства для всех», «От исследований к здравоохранению», «Фармацевты — ваши партнеры в области здравоохранения».

Помимо этого, в 2020 году также была организована Всемирная неделя фармацевтики (World Pharmacy Week), чтобы празднование охватило все сферы фармацевтики. Таким образом организация стремится повысить имидж профессии и значимость работающих в ней специалистов.

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Всемирный день фармацевта – 2023: о профессии

Как показывают опросы, когда речь заходит о фармацевтах, то многие представляют человека за прилавком, который выдает им лекарства. Однако этим всё не ограничивается. Помимо выдачи таблеток, фармацевты еще проводят исследования, изготавливают и тестируют новые лекарства, сопровождая их на всем пути — от лаборатории до прилавка.

Представители этой профессии должны иметь профильное образование и хорошо разбираться в вопросах медицины. Это необходимо, чтобы дать грамотные консультации посетителям аптек. Например, рассказать о составе и производителе лекарств, условиях хранения, побочных эффектах и реакции различных лекарств друг на друга.

Всемирный день фармацевта – 2023: как отмечают

В праздник специалисты собираются на научные семинары, лекции и мероприятия по обмену опытом, приуроченные к этой дате.

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Небольшие торжественные мероприятия с фуршетом или чаепитием устраивают в фармацевтических компаниях и сетях аптек. Лучших работников награждают премиями и грамотами.

При этом в России празднования проходят еще и 19 мая — именно в этот день в 1581 году в нашей стране появилась первая аптека.

Всемирный день фармацевта – 2023: интересные факты

Мало кто знает, но популярные сегодня во всем мире напитки Coca-Cola, Pepsi и Dr. Pepper были изобретены фармацевтами. Так, последний в 1885 году создал американский фармацевт Чарльз Алдертон. В состав газировки входили вишня, солодка, имбирь, патока, можжевельник и другие ингредиенты, которые позволяли оставаться в тонусе.

А годом позднее появилась Coca Cola, которую изобрел фармацевт и бывший офицер Джон Пембертон на основе глюкозы, кофеина и отвара коки. В результате получился сладкий напиток коричневатого цвета. Затем рецепт попал к владельцу сети аптек Азе Кендлеру, который построил первую фабрику для производства колы.

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