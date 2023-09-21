МИД РФ назвал недружественным актом высылку из Болгарии священников РПЦ

МИД РФ назвал недружественным актом высылку из Болгарии священников Русской православной церкви (РПЦ), заявление опубликовано 21 сентября на сайте ведомства.

«21 сентября священники русского храма-подворья в Софии были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть территорию этой балканской страны как лица, якобы представляющие угрозу для ее национальной безопасности», — сказано в сообщении.

Как отмечается, речь идет о настоятеле подворья РПЦ в Софии архимандрите Вассиане, секретаре подворья протоиерее Евгении и сотруднике храма. Русский храм будет закрыт.

«В очередной раз подчеркиваем, что ответственность за стремительную деградацию двусторонних связей между Россией и Болгарией полностью лежит на болгарской стороне», — заключили в министерстве.

Решение о высылке архимандрита Вассиана было принято 21 сентября. В Болгарии сочли, что он якобы несет угрозу национальной безопасности.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данное решение властей Болгарии деструктивным шагом.

Посольство РФ также осудило решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ.