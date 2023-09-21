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МИД РФ назвал недружественным актом высылку из Болгарии священников РПЦ

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Фото: podvorie-sofia.bg
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МИД РФ назвал недружественным актом высылку из Болгарии священников Русской православной церкви (РПЦ), заявление опубликовано 21 сентября на сайте ведомства.

«21 сентября священники русского храма-подворья в Софии были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть территорию этой балканской страны как лица, якобы представляющие угрозу для ее национальной безопасности», — сказано в сообщении.

Как отмечается, речь идет о настоятеле подворья РПЦ в Софии архимандрите Вассиане, секретаре подворья протоиерее Евгении и сотруднике храма. Русский храм будет закрыт.

«В очередной раз подчеркиваем, что ответственность за стремительную деградацию двусторонних связей между Россией и Болгарией полностью лежит на болгарской стороне», — заключили в министерстве.

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Решение о высылке архимандрита Вассиана было принято 21 сентября. В Болгарии сочли, что он якобы несет угрозу национальной безопасности.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данное решение властей Болгарии деструктивным шагом.

Посольство РФ также осудило решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ.

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