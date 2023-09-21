Посольство РФ осудило решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ

Российское посольство в Болгарии выразило возмущение фактом принятого болгарской стороной решения о высылке настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана.

«21 сентября болгарские власти предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух служителей храма св. Николая Мирликийского», — сказано в сообщении дипмиссии в Telegram 21 сентября.

В посольстве обратили внимание на то, что ответственность за деградацию двустороннего взаимодействия лежит на болгарской стороне.

В заявлении также отмечается, что София поставила перед собой задачу разорвать отношения между Русской и Болгарской православными церквями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала данное решение властей Болгарии деструктивным шагом.

Решение о высылке архимандрита Вассиана было принято 21 сентября. В Болгарии сочли, что он якобы несет угрозу национальной безопасности.