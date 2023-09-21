Захарова назвала деструктивным решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 сентября назвала очередным деструктивным шагом решение властей Болгарии выслать настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана.

«Очередной деструктивный шаг», — приводит ТАСС ее слова.

Решение было принято ранее в этот день. В Болгарии сочли, что архимандрит Вассиан якобы несет угрозу национальной безопасности.

Ранее, 21 августа, музей-заповедник «Киево-Печерская лавра» заблокировал доступ в обитель предстоятелю Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Онуфрию, а также семинаристам и другим послушникам монастыря.

МИД России призывал международное сообщество вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой.

До этого, 15 августа, украинские правоохранительные органы начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры. В марте монахов лавры украинские власти уведомили о том, что они должны покинуть монастырь до конца месяца. Отмечалось, что такое решение было принято в связи с нарушением договора по использованию зданий.

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, чтобы найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.