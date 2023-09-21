Реклама
Прямой эфир
Мир
Руперт Мердок покидает свой пост председателя Fox Corporation
Общество
Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде
Мир
Посольство РФ осудило решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ
Мир
В Швейцарии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды
Мир
Украинские СМИ подтасовали видео выступления Зеленского в ООН
Мир
В ЕС заявили об отсутствии решения по санкциям в отношении Азербайджана
Мир
Херш рассказал о сомнениях США в возможности прорыва ВСУ российской обороны
Мир
Венгрия намерена блокировать попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль РФ
Мир
Пентагон предостерег ВСУ от использования оружия США в атаках по РФ
Армия
Российские силы отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Общество
В ДТП в Амурской области погибли шестеро женщин
Мир
Киев получил 10 шведских танков с обученными украинскими экипажами
Мир
В МИД РФ заявили о маловероятном улучшении отношений США и Ирана
Мир
В Баку допустили подписание мирного договора после встречи в Евлахе

Захарова назвала деструктивным решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 сентября назвала очередным деструктивным шагом решение властей Болгарии выслать настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана.

«Очередной деструктивный шаг», — приводит ТАСС ее слова.

Решение было принято ранее в этот день. В Болгарии сочли, что архимандрит Вассиан якобы несет угрозу национальной безопасности.

Приход на Запад: РПЦ опасается раскола в православном мире
Русская православная церковь дала оценку деятельности патриарха Варфоломея

Ранее, 21 августа, музей-заповедник «Киево-Печерская лавра» заблокировал доступ в обитель предстоятелю Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Онуфрию, а также семинаристам и другим послушникам монастыря.

МИД России призывал международное сообщество вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой.

До этого, 15 августа, украинские правоохранительные органы начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры. В марте монахов лавры украинские власти уведомили о том, что они должны покинуть монастырь до конца месяца. Отмечалось, что такое решение было принято в связи с нарушением договора по использованию зданий.

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, чтобы найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023