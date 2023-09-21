Сотрудник визового центра потерял 15 загранпаспортов в Москве

В Москве сотрудник визового центра во время поезди на электросамокате потерял около 15 заграничных паспортов. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел накануне в районе 1-й Тверской-Ямской улицы. Передвигаясь на электросамокате, молодой человек потерял сумку, в которой находились загранпаспорта, рассказал собеседник.

Он уточнил, что паспорта предназначались для оформления виз в КНР.

Молодой человек обратился в полицию, проводится проверка.

19 сентября сообщалось, что в Екатеринбурге двое детей на электросамокатах спровоцировали ДТП, пересекая проезжую часть на красный сигнал светофора. Уточнялось, что информация об инциденте будет передана в подразделение по делам несовершеннолетних.