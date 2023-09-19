Двое детей на электросамокатах спровоцировали ДТП в Екатеринбурге

Двое детей в Екатеринбурге пересекали проезжую часть на красный сигнал светофора, чем спровоцировали ДТП. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Госавтоинспекции города.

По информации ведомства, водитель Chevrolet Lacetti поворачивал направо по улице Халтурина со стороны улицы Опалихинская на зеленый сигнал светофора. В это время двое детей на электросамокатах пересекали четырехполосную улицу Готвальда на запрещающий сигнал светофора. Водитель не заметил нарушителей и совершил наезд.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Водитель автомобиля — 36-летний мужчина, его стаж вождения составляет 16 лет.

«По факту ДТП автоинспекторы осуществят выход в образовательную организацию по месту их обучения и проведут обследование учреждения на предмет состояния обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах, при неудовлетворительных результатах материалы будут направлены в органы прокуратуры», — сообщили в ведомстве.

По словам пресс-службы Госавтоинспекции по региону, информацию об инциденте направят в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь к ответственности законных представителей детей за ненадлежащее воспитание в области соблюдения ПДД.

По факту наезда проводится проверка.

Ранее в тот же день в Ростовской области водитель и два пассажира машины скорой помощи получили травмы в результате аварии. В медицинский автомобиль, следовавший по встречке с включенными маяками и спецсигналами, врезался грузовик.