Дело возбуждено по факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области

По факту падения легкомоторного самолета в Пензенской области возбуждено уголовное дело. Об этом 21 сентября сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

ЧП произошло около деревни Князь-Умёт. Ведомство подтвердило, что пилот воздушного судна погиб, ему было 57 лет.

Предварительно, полет совершался без получения разрешения, а также с отсутствием на борту документов о пригодности самолета.

В настоящее время идут следственные мероприятия и установление всех обстоятельств ЧП. Одними из возможных версий падения самолета являются ошибка пилотирования и возможное ухудшение самочувствия летчика.

О крушении воздушного судна и гибели пилота сообщил источник «Известий» накануне, 20 сентября. По словам собеседника, рухнул легкомоторный самолет (Ан-2, «кукурузник»). Однако позднее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что упавшее судно было марки «Бекас».