Легкомоторный самолет упал в Пензенской области

Легкомоторный самолет (Ан-2, «кукурузник») рухнул на землю после того, как зацепился за линию электропередачи в Пензенской области. Об этом в среду, 20 сентября, сообщают источники «Известий».

По предварительной информации, на борту самолета находился только пилот. Он погиб в результате падения.

Инцидент произошел вблизи деревни Князь-Умёт. Отмечается, что самолет упал в поле, на земле пострадавших и разрушений нет.

В этот же день в Воронежской области самолет Су-34 потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета. Члены экипажа успели катапультироваться, и благодаря этому их здоровью ничего не угрожает.