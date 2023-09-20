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Легкомоторный самолет упал в Пензенской области

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Стрингер
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Легкомоторный самолет (Ан-2, «кукурузник») рухнул на землю после того, как зацепился за линию электропередачи в Пензенской области. Об этом в среду, 20 сентября, сообщают источники «Известий».

По предварительной информации, на борту самолета находился только пилот. Он погиб в результате падения.

Инцидент произошел вблизи деревни Князь-Умёт. Отмечается, что самолет упал в поле, на земле пострадавших и разрушений нет.

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В этот же день в Воронежской области самолет Су-34 потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета. Члены экипажа успели катапультироваться, и благодаря этому их здоровью ничего не угрожает.

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