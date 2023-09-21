Политолог назвал абсурдными условия Зеленского к мирным переговорам

Условия для мирного урегулирования украинского конфликта, которые президент Украины Владимир Зеленский озвучил на заседании Совета Безопасности ООН, не имеют никакого отношения к реальности. Они звучат абсурдно и направлены на самопиар, а не конструктивный диалог, заявил в разговоре с «Известиями» 21 сентября эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Накануне украинский президент назвал два условия, при которых, по его мнению, возможно мирное урегулирование конфликта: первое — вывод российских войск и возвращение к границам 1991 года, второе — возврат стране контроля над границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

«Мы в очередной раз можем констатировать, что требования, которые выдвигает Зеленский, никакого отношения к реальности просто не имеют. Дело в том, что подобные условия может выдвигать государство, которое тотально победило в конфликте. Но уж точно не в нынешних условиях, в которых сейчас оказалась Украина и, в частности, Зеленский», — прокомментировал Денисов.

По его мнению, пока подобные требования со стороны Зеленского будут выдвигаться, ни о каком переговорном процессе речи идти не может. Он отметил, что, согласно Конституции РФ, новые территории теперь неотъемлемая часть России и об этом не могут вестись никакие переговоры. Равно как и предусловие относительно вывода российских войск с этих территорий.

«В нынешних условиях подобные заявления выглядят просто абсурдно. И конечно, они в очередной раз направлены на самопиар президента Украины, а не на конструктивный диалог, который можно вести с Российской Федерацией», — подчеркнул политолог.

18 сентября Зеленский заявил, что Киев не планирует идти навстречу территориальным условиям Москвы ради завершения конфликта. На вопрос об аналогичном статусе Крыма президент не ответил.

15 сентября глава минобороны ФРГ Борис Писториус указал, что конфликт может быть решен только тогда, когда Киев решится на переговоры и поиск компромиссов. При этом он добавил, что украинской стороне потребуются международные гарантии безопасности.

11 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ВЭФ напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва готова достигать своих целей дипломатическим путем. Он указал на то, что именно украинская сторона покинула стол переговоров с Россией. Кроме того, от Москвы исходит больше усилий по урегулированию конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.