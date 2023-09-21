Суд обязал один из районов Удмуртии заключить договор на отлов животных

Договор на отлов животных заключат в одном из районов Удмуртии после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в Камбарском районе в 2023 году не был заключен ни один контракт на отлов безнадзорных животных. В связи с этим местные жители неоднократно подвергались нападению собак.

«С целью защиты интересов неопределенного круга лиц прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на орган местного самоуправления заключить соответствующий муниципальный контракт по отлову безнадзорных животных», — говорится в сообщении ведомства.

Суд удовлетворил требования в полном объеме, уточняет ИА «Сусанин». Местные власти должны заключить контракт, а прокуратура — проконтролировать исполнение решения.

19 сентября власти Магадана ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с агрессивным поведением бездомных собак. 20 сентября корреспондент «Известий» сообщил, что в городе пострадали двое взрослых мужчин, один из которых умер в больнице.