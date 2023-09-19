Режим ЧС ввели в Магадане из-за агрессивных бездомных собак

Власти Магадана 19 сентября ввели режим чрезвычайной ситуацией в связи с агрессивным поведением бездомных собак. Об этом сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на мэра города Юрия Гришана.

В администрации отмечают, что увеличилось количество жалоб граждан на скопления собак без владельцев. Ситуация представляет опасность для жизни и здоровья магаданцев. Режим ЧС введен с установлением местного уровня реагирования.

Жителей города просят сообщать о замеченных агрессивных животных в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. При обращении желательно описывать окрас животного, размер и характер шерсти для скорейшей идентификации особи. Отлов животных будет вести комбинат зеленого хозяйства.

Также в мэрии подчеркивают, что владельцам собак не стоит отпускать питомцев гулять без надзора. В случае обнаружения собак без владельцев они будут переданы в приют.