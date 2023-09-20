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Власти Магадана объявили ЧС из-за активности бродячих собак

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В Магадане после второго за месяц случая нападения собак на людей объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с активностью бродячих животных. Как сообщил 20 сентября корреспондент «Известий», в городе пострадали двое взрослых мужчин, один из которых умер в больнице.

В экстренные службы обратилась местная жительница, Альбина Иванова, когда увидела в окно, что собаки искусали мужчину и он лежит в крови на земле. После этого женщина сразу же вышла на улицу с мужем, чтобы помочь пострадавшему.

«Собак было где-то восемь или десять. Мы сели в машину, которая была припаркована во дворе. И сигналами и фарами стали их отгонять. Но собаки оказались до такой степени наглыми, что полностью не разбежались. А где-то две-три из них отошли метра на два от человека и сидели», — рассказала свидетельница.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность», однако виновные пока не определены. В прокуратуре региона констатировали, что ответственность за инциденты лежит на мэрии города и министерстве сельского хозяйства Магаданской области, которые должны контролировать ситуацию с отловом бродячих животных. Там также добавили, что с начала года только в интересах несовершеннолетних детей, покусанных собаками, было подано 13 исковых заявлений к администрации Магадана о компенсации морального вреда.

Мэр города Юрий Гришан заверил, что бригады по отлову животных будут работать круглосуточно, используя для этого законные средства. Речь идет о специальных сертифицированных сачках. После этого животных поместят в специальные вольеры, поскольку существующий приют уже полностью заполнен.

«Действовать необходимо жестко и решительно. Создавать законы. На это нужно время, а, как мы видим, количество жертв и пострадавших увеличивается. Этого допускать нельзя. Однако закон в любом случае должен быть вынесен на общественное обсуждение людей», — заявил сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» в Магаданской области Сергей Зеленков.

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Днем ранее ИА MagadanMedia сообщило, что в администрации увеличилось количество жалоб граждан на скопления собак без владельцев. Ситуация представляет опасность для жизни и здоровья магаданцев. В городе введен режим ЧС с установлением местного уровня реагирования. Жителей города попросили сообщать о замеченных агрессивных животных в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

В конце января мэрия Магадана уже вводила режим ЧС в городе из-за повышенной активности бродячих собак. Границы зоны были определены от Комсомольской площади вдоль улицы Гагарина до пересечения с улицей Кольцевой. Для решения проблемы были привлечены сотрудники управления по делам гражданской обороны и ЧС мэрии Магадана, а также комбината зеленого хозяйства.

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