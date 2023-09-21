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Названы лучшие способы защиты сбережений

ГК «ФСК»: покупка недвижимости остается лучшим способом защиты сбережений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Покупка недвижимости остается лучшим способом защиты сбережений. Об этом «Известиям» 21 сентября рассказали аналитики ГК «ФСК». Эксперты провели опрос среди жителей Москвы и Подмосковья от 18 до 65 лет в 2022–2023 годах.

Для защиты своих сбережений большинство предпочитает покупку квартиры в готовой новостройке (35%) или на вторичном рынке (30%). При этом с течением времени люди всё больше строят планы на покупку недвижимости: в июле 2023 года их доля составила почти 40%, что выше аналогичного периода 2022-го на 16%. Заметнее всего увеличилась доля желающих приобрести жилье в течение ближайшего года.

Основными причинами, из-за которых респонденты откладывают покупку недвижимости, являются нестабильная экономико-политическая ситуация, ожидание снижения цен на недвижимость после значительного роста, а также сомнение в возможности выплачивать кредит в будущем из-за потери работы или снижения зарплаты.

При этом среди тех, кто планирует купить недвижимость, имеют на это средства 72%. Основными способами сохранения капитала и защиты средств от инфляции являются банковские депозиты и финансовые активы. Согласно опросу, доллар и евро теряют свое влияние в сбережениях россиян, при этом наблюдается увеличение доверия к рублю и юаню. Больше людей предпочитает хранить свои средства на накопительных счетах со свободным снятием и пополнением и нефиксированной ставкой. Кроме того, наибольшее доверие у населения вызывают акции российских компаний.

«Согласно исследованию, покупка недвижимости в РФ и хранение денег на банковском депозите не только считаются наилучшими способами защиты от инфляции, но увеличивается и уверенность населения в них», — сказала руководитель департамента аналитики и планирования продаж ГК «ФСК» Ксения Цаплина.

Она уточнила, что на фоне текущих событий в мире россияне всё больше задумываются о приобретении недвижимости: наблюдается рост покупок жилья в 15% в июле 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Эксперт объяснила также, что ипотечные условия и отсутствие остановок строек в прошлом году повысили доверие покупателей и к первичной недвижимости.

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Ранее, 11 сентября, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов рассказал, что среди лучших способов хранения сбережений в настоящее время можно выделить покупку валюты, открытие рублевых банковских депозитов и приобретение некоторых акций или облигаций российских эмитентов.

Руководитель отдела продаж инвестиционной компании AM Capital Илья Мерзляков 20 мая отметил, что начинать инвестировать можно, имея на руках любую сумму. Среди инструментов с низким порогом входа он назвал акции крупных компаний и золото.

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