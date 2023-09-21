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У экс-участника «Дома-2» украли 2 млн рублей боевых выплат в Москве

Mash: у экс-участника «Дома-2» Барышева украли 2 млн рублей боевых выплат
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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У экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Никиты Барышева украли 1,876 млн рублей в ночном клубе в Москве. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 сентября в ночном клубе на Большой Садовой улице. Выйдя из заведения, Барышев обнаружил, что с его карты списали 1,87 млн рублей несколькими транзакциями, уточнил собеседник.

Экс-участник «Дома-2» обратился в полицию.

Как отмечает Telegram-канал Mash, молодой человек приехал в столицу в отпуск из зоны СВО на похороны дедушки. Барышев был призван в сентябре прошлого года.

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17 августа сообщалось, что у жителя Комсомольска-на-Амуре были украдены награды за участие в спецоперации и 1 млн рублей. Уточнялось, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

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