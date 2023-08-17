Боевые награды и 1 млн рублей украли у участника СВО под Хабаровском

У жителя Комсомольска-на-Амуре украли награды за участие в спецоперации и 1 млн рублей. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Отмечается, что потерпевший обратился в полицию, заявив о пропаже 1 млн рублей, четырех боевых наград и документов к ним, а также другого личного имущества.

Дознавателем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Однако прокурор с этим решением не согласился и признал подобные действия незаконными.

По результатам дополнительной было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.

Ранее, 5 мая, в Крыму задержали мужчину, который подозревается в краже 13 наград у ветерана Великой Отечественной войны. Следствие установило, что похититель проник в квартиру, взломав дверь. Кроме наград, он похитил видеоаппаратуру и личные вещи хозяина квартиры.