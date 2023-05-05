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Подозреваемого в краже 13 наград у ветерана задержали в Крыму

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В Крыму задержали мужчину, который подозревается в краже 13 наград у ветерана Великой Отечественной войны. В ближайшее время награды возвратят семье ветерана.

Как рассказала официальный представитель МДВ РФ Ирина Волк, следствие установило, что похититель проник в квартиру, взломав дверь. Кроме наград, он похитил видеоаппаратуру и личные вещи хозяина квартиры.

С заявлением о краже в полицию обратился сын ветерана. Он рассказал о пропаже орденов и медалей отца, среди которых были ордена Отечественной войны и Красной Звезды, мебали «За взятие Берлина» и «За боевые заслуги».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. При обыске у подозреваемого нашли восемь похищенных медалей, а еще пять наград обнаружили в антикварном магазине, отмечает ИА «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что полиция Екатеринбурга раскрыла кражу наград у семьи ветерана. С заявлением о пропаже обратилась местная жительница. Ордена и медали были украдены из сейфа в квартире. Награды хранились у внучки ветерана после его смерти и стали семейной реликвией.

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