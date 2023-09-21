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Психиатра Макроцкого и его сына-инвалида нашли мертвыми в квартире под Екатеринбургом

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Фото: Березовский рабочий/Даниил Балан
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В городе Березовский Свердловской области обнаружили мертвыми психиатра Николая Макроцкого и его взрослого сына-инвалида. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает источник «Известий».

«19 сентября один из мужчин обнаружил в квартире тело отца и своего брата, который является инвалидом первой группы», — передает он.

Правоохранительные органы, прибывшие на место преступления, выявили, что дверь в квартире была заперта изнутри. Кроме того, на диване в комнате была найдена предсмертная записка.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, следов применения холодного оружия на телах не выявили.

О личностях погибших сообщило местное издание E1.ru.

Ранее, 19 сентября, в московском общежитии нашли мертвым игрока кировской любительской футбольной команды YoungBoyZ. По предварительным данным, молодой человек выпил смертельную дозу алкоголя во время вечеринки. Сосед спортсмена отметил, что до переезда в столицу молодой человек вел здоровый образ жизни.

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