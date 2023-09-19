В Москве нашли мертвым игрока кировской любительской футбольной команды

Игрока кировской любительской футбольной команды YoungBoyZ нашли мертвым в московском общежитии, сообщил 19 сентября Telegram-канал Mash.

Тело 20-летнего Матвея К. нашли в его комнате.

«Вокруг лежали пустые бутылки из-под спиртного. Следов насильственной смерти врачи не нашли», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, молодой человек выпил смертельную дозу алкоголя во время вечеринки.

Как отметил сосед футболиста, в Кирове Матвей вел здоровый образ жизни, однако после переезда в Москву юноша пил почти каждый день.

Ранее, 25 августа, в одной из столичных квартир обнаружили мертвым отца российского кинопродюсера Ивана Голомовзюка — Игоря Голомовзюка. Предварительно сообщалось, что признаки насильственной смерти отсутствуют.