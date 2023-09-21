Эксперт объяснил последствия реализации инициативы об изъятии заброшенных участков

Правительство поддержало инициативу об изъятии заброшенных земельных участков, о которой «Известия» писали в январе этого года. Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков рассказал изданию о перспективах реализации такой меры, уточнив, что это позволит восстановить социальную справедливость.

«В январе мы направили инициативу об изменении подхода к изъятию заброшенных дачных участков, но тогда столкнулись с целым шквалом критики, хотя эта проблема сейчас стоит очень остро, поскольку такие участки, во-первых, создают угрозу для садовых обществ, в части пожаров и распространения борщевика, во-вторых, тормозят их развитие и обновление устаревшей инфраструктуры, поскольку общества не дополучают долю членских взносов», — отметил Сауков.

Свою инициативу эксперты по недвижимости отправили в январе текущего года. В ней они предлагали изменить существующий механизм изъятия заброшенных и неиспользуемых дачных участков.

«Порядка 10–20% земельных участков в садовых обществах заброшены, но по действующим правилам, изъять и продать такой участок можно только в случае соразмерности долга его стоимости, что бывает крайне редко, а срок исковой давности по долгам всего три года. В итоге долги недобросовестных дачников часто просто списываются и дачные общества не получают достаточных средств для своего развития», — объяснил он.

Кроме того, эксперт уточнил, что действующий механизм реализации участков должников сложный и подразумевает торги через муниципальные органы.

«Мы предложили упростить этот механизм, предоставив право приоритетного выкупа таких участков членам садового общества», — добавил Сауков.

По его мнению, реализация этой инициативы позволит восстановить социальную справедливость, поскольку часть тех, кто забросил свои участки и не платит за них, делают это из-за того, что уверены в безнаказанности.

«Но обязательно необходимо предусмотреть механизм защиты слабозащищенных слоев населения, которые накопили долги из-за того, что попали в трудную жизненную ситуацию. А также нивелировать риск изъятия дачного земельного участка с домами, если для человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, это является единственным жильем», — напомнил эксперт суть предложенных изменений.

Правительство РФ утвердило план совершенствования законодательства для повышения эффективности использования земель 24 августа. Согласно документу, в Земельном кодексе должно быть закреплено понятие «освоение земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков». При этом правительство наделят полномочиями по утверждению признаков их неиспользования. Предполагается, что законопроект с этими предложениями внесут в кабмин в октябре 2023-го, а в Госдуму — в мае 2024 года.