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Охранная зона появится у природного парка в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае для природного парка «Вяземский» создадут охранную зону. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Дегтярев.

По его словам, которые приводит ИА AmurMedia, в следующем году работа по установлению охранных зон продолжится. Так, планируется их создание на территории Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского муниципального района.

Уникальный природный комплекс находится на западных отрогах Сихотэ-Алиня в бассейнах рек Первая и Вторая Седьмая в Вяземском районе. Его площадь составляет 33 тыс. га. В парке произрастают редкие виды растений, включенные в Красную книгу, а также обитают краснокнижные животные, в том числе иглоногие совы, амурские тигры и амурские лесные коты.

В свою очередь площадь охранной зоны составит 200 га. Ее создадут, чтобы снизить антропогенное воздействие на уникальные природные комплексы. Зона, расположенная по периметру парка, будет как буферная зона.

В охранной зоне запрещена деятельность, которая может негативно воздействовать на природные комплексы парка. Речь в том числе идет о строительных работах, загрязнении территории, разведении костров, хранении химикатов, разведке и добыче полезных ископаемых. Кроме того, запрещены работы, способствующие оползневым процессам и изменению гидрогеологического режима территории.

В начале августа сообщалось о пожаре в заповеднике «Джугджурский» в Аяно-Майском районе в Хабаровском крае. Причиной возникновения возгораний стали грозы.

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