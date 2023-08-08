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Пожар возник в заповеднике «Джугджурский» в Хабаровском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Хабаровском крае горит заповедник «Джугджурский» в Аяно-Майском районе. Специалисты пытаются потушить два очага площадью 380 га.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки, на первом месте пожара работают 17 сотрудников Дальневосточной авиабазы охраны лесов и три инспектора заповедника. На второй очаг вылетел Ми-8 с восемью сотрудниками авиабазы. Наземная техника там работать не может из-за отсутствия дорог.

Площадь первого пожара — 368 га, а второго — 12 га. Причиной возникновения возгораний стали грозы.

Агентство поясняет, что государственный природный заповедник «Джугджурский» занимает площадь почти 860 тыс. га. Он находится на побережье Охотского моря. Основной хребет заповедника, Джугджур, проходит вдоль побережья Охотского моря и является водоразделом бассейновых рек, которые впадают в Северный Ледовитый океан и Охотское море. В заповеднике встречаются виды, занесенные в Красную книгу.

Ранее, 7 августа, МЧС сообщило, что на территории Республики Саха (Якутия) зафиксировано 98 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 125,64 тыс. га. Наиболее сложная обстановка складывается в Алданском, Олекминском и Усть-Майском районах.

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