МЧС сообщило почти о сотне лесных пожаров на территории Якутии

На территории Республики Саха (Якутия) зафиксировано 98 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 125,64 тыс. га, сообщает республиканское ГУ МЧС России в своем Telegram-канале 7 августа.

Очаги действуют в 13 районах региона. Наиболее сложная обстановка складывается в Алданском, Олекминском и Усть-Майском районах, где зарегистрировано 60 пожаров на общей площади 113 тыс. га.

В Telegram-канале якутского оперштаба сообщается, что организовано тушение 51 лесного пожара на площади 105,25 тыс. га. Задействованы 1295 человек и 58 единиц техники, также работает авиация.

Между тем дым от лесного пожара с привязкой к поселку Заречному накрыл город Олекминск, пишет ИА SakhaNews со ссылкой на местных жителей. Горожанам рекомендуется соблюдать правила поведения в условиях задымленности.

Как рассказал ИА YakutiaMedia руководитель департамента лесного надзора, охраны и воспроизводства лесов Алексей Гоголев, за прошедшие сутки в Якутии ликвидировали семь пожаров на площади 5407 га.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории республики произошло 656 пожаров на площади 1,2 млн га.