Под Петербургом нашли завернутый в ковер труп мужчины

В Гатчинском районе Ленинградской области недалеко от Комбикормового завода 20 сентября нашли завернутый в ковер труп мужчины. Об этом сообщил источник «Известий».

«Предполагаемого 51-летнего убийцу задержали уже через два часа после обнаружения тела», — рассказал журналистам собеседник.

В конце марта подозреваемый и убитый распивали алкогольные напитки. Они поссорились, и один из мужчин ударил второго ножом в живот не менее пяти раз. Затем он завернул тело в ковер и вынес его в местность, которая находилась в 20 м от места преступления.

Подозреваемый не раз был судим за кражу и грабеж. К этому моменту его арестовали.

Ранее, 18 сентября, в Санкт-Петербурге также нашли тело пожилой женщины 60–65 лет с рваной раной на шее. Тело находилось на пустыре в районе проспекта Королева и улицы Долгоозерной. Труп был прислонен к дереву в сидячем положении.

По предварительной информации, погибшая находилась на месте с неизвестным, у которого в руках была коробка. После этого очевидцы услышали звук взрыва.

Было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.