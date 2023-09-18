В Петербурге нашли тело пенсионерки с рваной раной на шее

Тело пожилой женщины с рваной раной на шее нашли в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом телеканал «360» сообщает в понедельник, 18 сентября, со ссылкой на источник.

Труп женщины возрастом около 60–65 лет был обнаружен накануне. Тело находилось на пустыре в районе проспекта Королева и улицы Долгоозерной. Труп был прислонен к дереву в сидячем положении.

«На шее трупа с левой стороны имеется рваная рана, а также на шее имеются ожоги и фрагменты скотча со следами горения», — рассказал источник.

В руках умершей была зажигалка. На месте происшествия присутствовал запах пороха. В карманах куртки женщины обнаружили записку с ее персональными данными и контактным телефоном мужчины.

По предварительной информации, погибшая находилась на месте с неизвестным, у которого в руках была коробка. После этого очевидцы услышали звук взрыва.

Было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее в этот день тело женщины нашли на западе Москвы во дворе дома на улице Молдавская. По предварительным данным, смерть наступила в результате травмы головы, пишет РИАМО.

Следственный комитет (СК) также 18 сентября возбудил уголовное дело после обнаружения тела 30-летнего мужчины с телесными повреждениями в хостеле на северо-западе столицы, передает агентство городских новостей «Москва».