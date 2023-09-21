Наценка на квартиры у речного транспорта в Москве достигла 30%
В Москве реализуется всего 19 новостроек бизнес- и премиум-класса, расположенных в пешеходной доступности от причалов речного транспорта. Наценка на такое жилье составляет 10–30%, рассказали «Известиям» 21 сентября аналитики «Аеон Девелопмент» и «Метриум».
Как отметили эксперты, в столице насчитывается около 50 действующих и перспективных причалов. Город продолжает развивать инфраструктуру для речной навигации, в частности, летом было запущено движение электротрамваев, поэтапно открываются причалы на маршрутах «Парк Фили — Киевский» и «Автозаводский мост — Печатники».
Параллельно идет освоение промышленных зон и территорий речных портов, что существенно влияет на географию проектов у пристаней. Для покупателей такие ЖК — это не только доступ к речному транспорту, но и, как правило, возможность проводить время на благоустроенных набережных с креативной инфраструктурой, а также панорамные виды на воду и окружающие достопримечательности, сказали аналитики.
«Для значительного объема предложения, расположенного на первой береговой линии, возле причалов и обладающего хорошими видовыми характеристиками, действует наценка: в сегменте «бизнес» стоимость может быть на 10–15% выше аналогичных лотов в глубине кварталов и без речных панорам, а в премиум-классе — до 25–30% дороже. Цифра может быть и больше, если, например, из квартиры открывается панорамный вид на Сити», — уточнила заместитель генерального директора «Аеон Девелопмент» Марина Мальцева.
По ее словам, средняя цена в проектах бизнес-класса у пристаней составляет 465 тыс. рублей за квадратный метр, в премиальных ЖК — 781 тыс. рублей.
Ранее, 16 сентября, эксперты компании VSN Realty сообщили «Известиям», что в августе в Москве было продано рекордное за восемь месяцев текущего года количество новых квартир и апартаментов. По их информации, было куплено 6,4 тыс. квартир и апартаментов в новостройках классов комфорт и бизнес — объем сделок в лотах увеличился на 27%.
14 сентября в агентстве недвижимости Dolgov PRO рассказали, что, по их прогнозу, стоимость квартир в новостройках Московского региона к концу 2023 года может вырасти до 8%.