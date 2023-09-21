В Госдуме призвали ввести налоговые льготы для ряда работников ОПК

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести льготы на земельные и имущественные налоги для граждан России, имеющих стаж работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) более 15 лет. С таким предложением он обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Как передает RT в четверг, 21 сентября, в обращении депутат указал на то, что в последние годы правительство России уделяет большое внимание развитию ОПК и создает условия для привлечения в эту сферу перспективных специалистов. От их деятельности напрямую зависит вопрос обеспечения национальной безопасности страны, добавил Власов.

В этой связи парламентарий отметил, что одной из мер поддержки опытных работников оборонно-промышленных предприятий могло бы стать распространение на них налоговых льгот.

12 сентября президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума поручил распространить дальневосточную ипотеку под 2% на всех работников ОПК на Дальнем Востоке независимо от их возраста и семейного положения.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России с 2024 года работников системообразующих предприятий ОПК власти будут обеспечивать арендным жильем.

До этого в том же месяце Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса» в России. Отмечалось, что звание могут присвоить за достижения в создании современных образцов вооружения, выполнение заданий с опережением графика и иной вклад в политику государства в сфере ОПК.

Ранее, конце марта, в Минфин была направлена инициатива депутатов Госдумы от «Единой России», согласно которой предлагается ввести в России льготную ипотеку на новостройки, а также на вторичное жилье, если в городе нет первичного, и на стройку частных домов для сотрудников ОПК.