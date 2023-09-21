Карантин ввели в магазине в Барнауле из-за АЧС
В Барнауле ввели карантин в магазине в связи с выявлением африканской чумы свиней. Все торговые сети получили уведомления о ситуации и предписания о снятии продукции с продажи.
По данным altapress.ru, карантин действует в супермаркете по улице Челюскинцев. Объект считается инфицированным. Специалисты отмечают, что АЧС появилась в магазинах из-за зараженной колбасы, которую изготавливают во Владимирской области.
Опасная партия продукции могла попасть в другие магазины Алтайского края и Республики Алтай. На объектах торговли проводится санитарная обработка и дезинфекция. План мероприятий по предотвращению распространения АЧС утвердит управление ветеринарии региона.
По данным Россельхознадзора, случаи попадания зараженной продукции в магазине также выявлены в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях, Красноярском крае, Якутии. ДНК вируса африканской чумы свиней было обнаружено в продукции ЗАО «Староверские колбасы» и ООО «Владимирский стандарт».