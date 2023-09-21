В российские магазины попало зараженное АЧС мясо

В отечественной рознице появилось мясо свинины и продукция из него, зараженное вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Как выяснили «Известия», случаи сбыта были выявили в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях, Якутии. Россельхознадзор зарегистрировал около десяти таких инцидентов только в сентябре.

Так, ДНК вируса африканской чумы свиней было обнаружено в продукции ЗАО «Староверские колбасы» и ООО «Владимирский стандарт», этот товар уже изымается Россельхознадзором из магазинов Алтайского края и Республики Алтай.



Кроме того, зараженное мясо найдено в авторефрижераторах на складском комплексе компании «Аби» (выпускает товары под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Горячая штучка» и другие). Также зараженную продукцию этой компании выявили в Якутии в ветчине «Столичная».



В пресс-службе Россельхознадзора сообщили «Известиям», что обстановка с АЧС в России остается по-прежнему неблагополучной, но в то же время контролируемой.

«В 2023 году нотифицированы 64 вспышки заболевания на территории РФ: 38 среди домашних свиней и 26 среди диких кабанов. Для сравнения, в 20 странах Европы с начала года зарегистрировано свыше 8,7 тыс. очагов (2,7 тыс. у домашних свиней и 6 тыс. среди диких кабанов)», — рассказали в службе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Окорочное состояние: в магазины попало зараженное АЧС мясо