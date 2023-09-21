Траты российских компаний на командировки выросли на 35%

Российские компании в 2023 году стали чаще отправлять сотрудников в командировки и тратить на это больше средств, сообщили «Известиям» в туристических сервисах.

В первом полугодии компании потратили на деловые поездки сотрудников по России на 35% больше, чем за аналогичный период годом ранее. А количество командировок выросло на 22%, сообщили «Известиям» в сервисе «Авиасейлс для бизнеса».



В среднем каждое путешествие по работе обошлось компаниям в 40 тыс. рублей — что на 16% больше, чем в прошлом году.



«В эту сумму вошла средняя стоимость перелета туда-обратно в эконом-классе, проживания в отеле и суточные выплаты. Всё из расчета на четыре дня — именно столько обычно длится деловая поездка по России», — пояснили в сервисе.



Там отметили, что чаще других в командировки летают представители таких сфер деятельности как строительство, реклама, IT, промышленное производство и спорт.



Как рассказал Известиям» представитель банка для предпринимателей «Точка» Антон Сизов, гораздо реже стали выезжать в командировки работники сферы туризма.



«Ситуация с деловыми поездками заметно улучшилась в отраслях, участвующих в импортозамещении», — пояснил он.



По данным туристического сервиса Bronevik (входит в МТС Travel), наиболее заметный тренд в деловых поездках сейчас — bleisure, то есть, совмещение командировки с мини-отпуском. И в прошлом, и в этому году каждая четвертая командировка захватывает выходные дни.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Командировочные доходы: россияне стали чаще путешествовать по работе