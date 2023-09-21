В РФ предложили ввести стандарт вендинговых аппаратов

Для вендинговых аппаратов предложили создать единый стандарт. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации Малоформатной Торговли (АМТ) Леонид Нестеренко.

«Мы намерены разработать общий контур для всех видов автоматизированной торговли и услуг для выделения отрасли в отдельных ОКВЭД. Это позволит создать единый стандарт, который поднимет как уровень внутри отрасли, так и поможет защитить права потребителей», — сказал он.

По его словам, вендинговая отрасль шире, чем о ней принято думать. Вендинг — это автоматизированный сервис по продаже товаров и услуг, автомойки самообслужвания, массажные кресла в торговых центрах, микромаркеты в офисах, шеринг аккумуляторов — это все тоже вендинговая отрасль. Если правильно задать контуры рынка и оказать ему поддержку, то отрасль покажет хорошие темпы роста, уверен он.

В вендинге задействованы и IT компании, и логистические предприятия, и поставщики продукции, сказал Нестеренко.

«Вендинг дает экономике мультипликативный эффект, и он много шире, чем торговля. К тому же отрасль является хорошей «песочницей» для развития смежных направлений. Например, одна компания, потренировавшись в области вендинга, разработала решения для московских парковок. Есть примеры, когда вендинг развивался в тех нишах, которые, казалось, бы совсем не подходят для автоматизированной торговли — к примеру, автоматы по продаже контактных линз», — отметил он.

Ранее, 13 марта, сообщалось о росте спроса на автомойки самообслуживания. По данным исследования аналитиков МТС Банка, спрос возрос на 72% по сравнению с предыдущим годом. Предполагается, что популярность таких моек связана с дешевизной и высокой скоростью самообслуживания.

14 декабря 2021 года отмечался скачок развития микромаркетов (вендингов с готовыми блюдами). По данным ритейла, в 2021 году этот канал продаж продемонстрировал значительный прирост. Так, продажи готовой еды за год выросли в среднем на 50% в натуральном выражении.