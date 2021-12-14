Продажи готовой еды за год выросли в среднем на 50% в натуральном выражении. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка. Например, у «Вкус Вилла» реализация такой продукции подскочила на 102%, у «Перекрестка» — на 48%, у «Азбуки Вкуса» — на 18,5%. Продажи готовых блюд онлайн увеличились не столь значительно — по данным Cloud Payments, за 11 месяцев этого года на 18%.

Рынок готовой еды «откусывает» долю у ресторанного бизнеса, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Страх перед общественными местами и рост цен на блюда в общепите подталкивают покупателей приобретать блюда в магазинах, пояснил он. Эти факторы могут стать драйверами роста категории и в следующем году, считает эксперт. Как писали «Известия», цены на блюда в ресторанах в этом году увеличились в среднем на 15%, а в следующем, по прогнозу компаний, могут подскочить еще на 5–15%. При этом трафик в общепите за 2021 год упал в среднем на 20%.

По словам Сергея Миронова, готовое блюдо с прилавка может стоить вдвое дешевле ресторанного. При этом свыше 85% позиций этого сегмента в магазинах не изменились в цене, и только некоторые позиции подорожали менее чем на 10%, зафиксировали в компании Briskly (производит микромаркеты и анализирует их продажи).

Росту спроса на кулинарию может способствовать развитие микромаркетов (вендингов с готовыми блюдами), считают эксперты. По данным ритейла, в 2021 году этот канал продаж продемонстрировал значительный прирост. По словам основателя Briskly Глеба Хиритонова, каждый месяц оборот микромаркетов растет в среднем на 16%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Все на готовенькое: продажи кулинарии за год выросли на 50%»