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Россияне стали реже ездить на такси и чаще пользоваться общественным транспортом

Исследование: россияне стали реже ездить на такси и чаще пользоваться общественным транспортом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россияне стали реже ездить на такси, чаще пользоваться общественным транспортом, автомойками и платными дорогами, следует из исследования аналитиков МТС Банка, с которым ознакомились «Известия» 13 марта. Эксперты изучили траты жителей РФ зимой 2023 года.

«В период пандемии некоторые россияне предпочитали избегать общественных мест, в том числе и транспорта. Повышенным спросом пользовались услуги такси. В январе – феврале 2023 года наблюдалась обратная тенденция: россияне стали обратно пересаживаться с такси на общественный транспорт», — отметили аналитики.

Так, число платежей в электричках выросло на 31%, в городском транспорте — на 18%, а в такси упало на 21%. При этом средний чек на поездку в общественном транспорте остался на уровне 2022-го, а в такси увеличился на 21%.

Количество платежей за использование платных дорог этой зимой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 39%, уровень среднего чека — на 19%. Эксперты объясняют это вводом новых платных участков и увеличением популярности внутреннего туризма.

Кроме того, спрос на услуги мойки автомобилей повысился на 72%, в то время как средний чек снизился на 19%.

«Данная тенденция связана с ростом популярности и количества автомоек самообслуживания, где мойка автомобиля стоит дешевле и занимает меньше времени», — уточняется в исследовании.

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Ранее, 11 января, в ГТК-холдинге рассказали «Известиям» о правилах, которые позволяют сэкономить на такси. Так, чтобы сумма поездки была небольшой, стоит избегать часа пик и времени повышенного спроса на такси (например, во время дождя, снегопада). Кроме того, эксперты посоветовали отказаться от такси в воскресенье, так как, согласно статистике, поездки в этот день в среднем дороже на 5–10%.

Специалисты порекомендовали установить несколько приложений разных агрегаторов и при заказе машины сравнивать предложения в каждом из них.

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